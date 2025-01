Walker Milan, sorpresa clamorosa: Conceicao ci sta pensando sul serio! Il terzino potrebbe partire titolare nel derby con l’Inter

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, Kyle Walker potrebbe partire titolare già nella prossima sfida di campionato che sarà un elettrico Milan Inter.

L’inglese non potrà scendere in campo mercoledì contro la Dinamo Zagabria, perchè non inserito nella lista UEFA. All’inizio della fase a eliminazione, Conceicao potrà contare pure sul suo apporto in Europa, dove i rossoneri sono ad un passo dalla qualificazione agli ottavi.