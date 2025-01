Condividi via email

Walker Milan, un club di Serie A sfida i rossoneri ed è in vantaggio: così riportano dall’Inghilterra i tabloid inglesi

Il The Sun sottolinea come l’Inter abbia messo il mirino su Kyle Walker, obiettivo del Milan. Nerazzurri che nelle ultime ore sarebbero passati in vantaggio nella corsa al terzino e rossoneri che attendono la decisione di Rashford.

Proprio sull’attaccante si è fiondato il Barcellona, che starebbe tentando in tutti i modi di liberare spazio in rosa per acquisire a gennaio il giocatore. Nelle prossime ore si avranno aggiornamenti.