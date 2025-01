Walker Milan, domani arriverà in Italia: le ultime sull’orario!

Walker Milan, domani il calciatore inglese arriverà a Milano. Svelato l’orario dello sbarco, poi spazio alle visite

Kyle Walker arriverà a Milano nella giornata di domani alle ore 13:00, il difensore poi firmerà il suo contratto con il Milan. A riportarlo è Daniele Longo tramite il proprio account X.

Il calciatore classe 1990 sarà quindi il primo acquisto del calciomercato in entrata in questa finestra di gennaio. Il prossimo grande obiettivo per il club rossonero è senza dubbio l’attaccante. In cima alla lista dei desideri al momento sembrerebbe esserci Santiago Gimenez.