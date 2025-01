Walker Milan, in serata l’offerta ufficiale al Manchester City: si chiuderà con questa formula!

Condividi via email

Walker Milan, in serata l’offerta ufficiale al Manchester City: si chiuderà con la formula del prestito con diritto di riscatto

Come riportato da Sky Sport, questa sera il Milan presenterà l’offerta ufficiale al Manchester City per Kyle Walker. Con il terzino c’è già l’accordo: un contratto fino al 2027, arriverà in prestito con diritto di riscatto.

L’inglese ha scelto Milano, sfonda rossonera, nonostante l’interesse di altri club europei (e italiani) e, soprattutto, di diverse squadre dall’Arabia Saudita pronte ad offrire super contratti al giocatore.