Walker Milan, il dettaglio manda in estasi i tifosi! La mossa dei rossoneri non lascia più dubbi

Walker Milan, il club rossonero sempre più fiducioso di portare a termine l’operazione col City: fissate le visite mediche

Importante aggiornamento sulla trattativa con il Manchester City per Walker, obiettivo caldissimo del calciomercato Milan.

In casa Milan c’è comunque grandissima fiducia che, entro oggi, l’operazione si sbloccherà e consentirà al nazionale inglese di volare in direzione in Italia. Anche per questo, come anticipato da Calciomercato.com, per la giornata di martedì o al più tardi mercoledì sono già state bloccate le possibili visite mediche di rito propedeutiche alla firma.