Walker Milan, il terzino, che sta spingendo per approdare in rossonero, ha fatto richieste precise alla dirigenza: arriva in questo caso

Come riferito da Tuttosport, e in particolare da Nicolò Schira, il calciomercato Milan attende la decisione di Rashford ma tiene in caldo anche un’altra importante pista.

Se il numero 10 dello United dovesse invece decidere di approdare su altri lidi, il Diavolo potrebbe virare su un altro inglese come Kyle Walker, in rottura col Manchester City e

desideroso di rimettersi in gioco in un altro campionato. I suoi agenti hanno già dialogato con

la dirigenza rossonera, presentando le richieste del terzino destro (in scadenza col City nel 2026), ovvero un contratto triennale da 4 milioni a stagione più bonus.