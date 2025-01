Walker Milan, non ci sono più dubbi: esordirà in quella partita, decisione già presa

Walker Milan, il terzino inglese, appena arrivato dal Manchester City, debutterà nel derby contro l’Inter del prossimo 2 febbraio

Come riportato da calciomercato.com, è stata fissata la data d’esordio per Kyle Walker, ultimo acquisto del calciomercato Milan:

Mercoledì 29 gennaio il Milan giocherà la sua ultima partita della prima fase di Champions League, ma per regolamento i nuovi acquisti non possono essere registrati fino all’inizio della prossima fase delle competizioni europee, e quindi anche Walker dovrà rimandare il suo esordio in maglia rossonera. La prima data utile è il derby contro l’Inter in programma domenica 2 febbraio alle 18, una partita speciale per scendere in campo con la sua nuova squadra: da terzino destro o da centrale di difesa.