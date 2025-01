Walker Milan, arrivano conferme: contatti in corso, le ultime sull’affare

Condividi via email

Walker Milan, contatti in corso tra le parti. I rossoneri ci provano per il giocatore in uscita dal Manchester City

Il Milan avrebbe avviato la trattativa per Kyle Walker. Il calciatore classe 1990 sarebbe in uscita dal Manchester City, avrebbe deciso di lasciare il club inglese in questa sessione di calciomercato.

Non ci sono accordi tra le parti, ma al momento stanno andando in scena contatti per capire l’eventuale fattibilità della trattativa. A riportare la notizia, riportata anche da Fabrizio Romano sul proprio account X, è TeleFootball.