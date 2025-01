Walker Milan, conferme totali sul terzino! I rossoneri hanno una speranza, tifosi col fiato sospeso

Condividi via email

Walker Milan, arrivano conferme totali sull’interesse per il terzino del Manchester City: colpo possibile a parametro zero?

Come riportato da Fabrizio Romano, noto giornalista esperto di mercato, c’è un importante novità sul calciomercato Milan di gennaio.

Walker ascolterà la proposta del Milan, c’è anche interesse da club della Saudi Pro League dalla scorsa estate. Il Milan è intenzionato a discutere con Walker con la speranza di non spendere soldi per il cartellino, se il Manchester City lo lascia andare a zero.