Walker Milan, cifre e dettagli dell’affare con il Manchester City: spunta una novità sull’accordo

Walker Milan, spunta una novità sull’accordo tra il club rossonero ed il Manchester City per il difensore inglese

Domani è il giorno dell’arrivo di Kyle Walker in Italia. Il difensore sbarcherà a Milano alle ore 13:00 e successivamente effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto con il Milan. Affare chiuso in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, nell’accordo con la società inglese sarebbe stata inserita una percentuale sulla futura rivendita del 34enne. Si chiude così il primo colpo di calciomercato del Diavolo.