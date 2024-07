Vranckx Milan, ritorno in Serie A più LONTANO: quel club di Premier League fa SUL SERIO. Vicino il suo addio al Wolfsburg

Nelle scorse settimane il nome di Aster Vranckx era tornato di moda per il calciomercato dei club di Serie A, ed era finito nel mirino del Napoli che pareva sul punto di prelevarlo dal Wolfsburg. Adesso però, il futuro dell’ex Milan, sembra che non sarà in Italia.

Stando a quanto riferito dal giornalista Sacha Tavolieri su X, il Crystal Palace è in forte pressing per ingaggiare il centrocampista belga. Gli inglesi sarebbero pronti a pagare la somma di 10 milioni di euro per prelevarlo dal club tedesco, ed avrebbero già preparato un contratto quinquennale per il calciatore. Il Napoli resta alla finestra, ma adesso è defilato.