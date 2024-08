Vos Milan, adesso è anche UFFICIALE: il COMUNICATO del club rossonero

Vos Milan, ora è anche UFFICIALE: il comunicato del club rossonero relativo all’acquisto del centrocampista

Ora è anche ufficiale: Silvano Vos è un nuovo o giocatore del Milan. Inizierà la sua avventura in rossonero dal Milan Futuro.

COMUNICATO UFFICIALE – AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Silvano Vos da AFC Ajax. Il centrocampista, nato il 16 marzo 2005 ad Amsterdam, è cresciuto nelle giovanili del club olandese, per poi debuttare in Prima Squadra il 9 aprile 2023. Vos, inoltre, ha già collezionato diverse presenze sia in Europa League che con le selezioni giovanili della Nazionale olandese. Silvano Vos entra a far parte della formazione Milan Futuro.