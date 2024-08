Vos Milan, sono ore DECISIVE per il gioiellino dell’Ajax: tutti gli AGGIORNAMENTI sul mercato dei rossoneri

Il Corriere dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sul futuro di Silvano Vos, l’ultimissima idea del calciomercato Milan per rinforzare il proprio centrocampo e chiudere così il mercato in entrata.

Stando a quanto si apprende i rossoneri stanno valutando se chiudere o meno per il classe 2005 dell’Ajax, che chiede circa 10 milioni di euro per il suo cartellino e con il quale va ancora trovato in questo senso un accordo.