Vos Milan all’ultima curva: operazione in definizione con l’Ajax, CIFRE e DETTAGLI del colpo

Vos Milan all’ultima curva: operazione in definizione con l’Ajax, CIFRE e DETTAGLI del prossimo colpo rossonero

Il calciomercato Milan è sempre più vicino a Silvano Vos, giovanissimo centrocampista di proprietà dell’Ajax che potrebbe presto sbarcare a Milano.

Come riportato questa mattina da Tuttosport i rossoneri nei prossimi giorni chiuderanno il suo arrivo per un’operazione totale da circa 6 milioni di euro più bonus. Il classe 2005 sarà un elemento per il Milan Futuro, ma verrà valutato il suo inserimento in prima squadra nel corso della stagione.