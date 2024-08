Vos Milan, TUTTO FATTO per il centrocampista! FORMULA e CIFRE: ecco quando ci sarà la FIRMA sul contratto

Vos Milan, TUTTO FATTO per il centrocampista! FORMULA, CIFRE e visite mediche: i DETTAGLI sul rossonero

Il mercato Milan batte un altro colpo: preso Silvano Vos dall’Ajax. Come riportato da Matteo Moretto, il centrocampista sarà in Italia nelle prossime ore mentre la firma è prevista per giovedì.

PAROLE – «Silvano Vos al Milan. Via libera dell’Ajax e accordo chiuso per 3 milioni di euro + bonus. Il centrocampista olandese è atteso in Italia nelle prossime ore. La firma sul contratto è prevista per giovedì».