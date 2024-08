Vos Milan, BLITZ e AFFARE ad un passo! I rossoneri hanno IN PUGNO il nuovo centrocampista olandese in arrivo dall’Ajax

Centrocampista classe 2005, in forza all‘Ajax e nel giro delle nazionali giovanili olandesi: Silvano Vos è l’ultimo obiettivo del mercato Milan. L’intenzione dei rossoneri è quella di acquistare il calciatore per poi aggregarlo col Milan Futuro, la seconda squadra rossonera guidata da Bonera in Serie C.

Secondo il giornalista Daniele Longo il diavolo ora sarebbe davvero ad un passo dal definire l’operazione per l’acquisto del centrocampista olandese, per il quale l’Ajax chiedeva circa 10 milioni di euro. Si attendono maggiori dettagli sull’operazione, ma i rossoneri hanno in pugno il loro obiettivo per il futuro.