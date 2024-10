Viviano difende Leao: «L’atteggiamento mi piace tantissimo, vi spiego il perché»

Viviano, ex portiere della nazionale italiana, ha difeso il giocatore del Milan Rafael Leao. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Emiliano Viviano, ex calciatore della nazionale italiana, nel corso del podcast Il Calcio Selvaggio ha difeso il giocatore del Milan Rafael Leao. Di seguito le sue parole.

VIVIANO SU LEAO – «Ti dico: a me l’atteggiamento di Leao nelle ultime partite mi sta piacendo tantissimo. Non sta facendo il fenomeno dal punto di vista calcistico, ma si sta sacrificando come non ho mai visto. L’altro giorno con la Nazionale ha fatto una roba clamorosa, si è scartato tutta la squadra»