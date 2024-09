Viviano: «La Juve di Thiago Motta non mi sta PIACENDO, ma ha un PUNTO in più di Milan e Inter…». Le dichiarazioni

Viviano a Tv Play si è espresso sulle critiche a Thiago Motta e alla Juve citando anche il Milan.

LE PAROLE – «Se riduciamo tutto a quello… Non mi piaceva quella di Allegri e non mi sta piacendo quella di oggi. L’anno scorso c’è stata una partita in cui sono stati fatti 0 tiri totali. Alla fine Thiago Motta non ha ancora perso, ha vinto bene in Champions, ha un punto in più di Milan e Inter… Poteva far meglio con il Napoli, gli manca la vittoria con l’Empoli, sarebbe stato primo in classifica. Non bene, ma nemmeno deve passare per un disastro, sennò iniziano i processi. Avete dato 3 anni ad Allegri per una Coppa Italia, 5 partite di campionato sono poche per Thiago Motta, no?».