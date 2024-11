Vitali sicuro: «Milan deve trovare continuità: è chiaro che sia una squadra più europea!»

Le parole rilasciate a tuttomercatoweb Radio dal procuratore Gianni Vitali riguardo il presente che si vive in casa Milan

Le parole rilasciate a tuttomercatoweb Radio dal procuratore Gianni Vitali riguardo il presente che si vive in casa Milan.

PAROLE – «Il Milan deve trovare continuità. Questa partita può darti tantissimo, ma la continuità è figlia del lavoro in settimana, di valori professionali e morali dei calciatori. Serve anche stabilità dietro. Il Milan è una squadra molto europea, adatta a partite dove ci sono più spazi con i suoi calciatori. In Italia questo a volte non succede e devi avere equilibrio. Ci vuole un po’ di pazienza però».