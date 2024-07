Visnadi PRONOSTICA: «Chi ha vinto il campionato ha avuto poi risultati deludenti come il Milan. Ma l’Inter…». Le dichiarazioni

Intervenuto a Radio Sportiva, Gianni Visnadi ha dichiarato sul prossimo campionato e la prossima Champions League dove giocherà anche il Milan.

PAROLE – «Cosa possono fare le italiane nella nuova Champions League? Lo capiremo meglio a fine mercato, quando tutti gli organici saranno definitivi. Abbiamo delle squadre che partono con grandi ambizioni. Una come l’Inter che ha fatto la finale nel 2023, una come l’Atalanta che ha vinto l’Europa League nel 2024, una come il Milan che si sta confermando in Champions League e che vuole ritornare. Campionato? Per quanto mi riguarda è presto per dare pronostici. Io penso sempre che in testa al pronostico ci debba essere chi ha vinto l’anno prima. Ciò non vuol dire necessariamente che debba rivincere l’anno dopo, ma chi ha vinto è secondo me sempre il favorito per la stagione successiva. Però è importante ricordare che negli ultimi due anni quelli che hanno vinto il campionato l’anno dopo hanno ottenuto dei risultati molto deludenti, il Milan quinto e il Napoli decimo. L’Inter non credo corra questo rischio però partono tutti da zero, per cui possiamo dire che è favorita ma non stra-favorita perché ha vinto l’ultimo con un punteggio di +19».