Visnadi punge Fonseca: «Mi lascia perplesso, io non rinuncerei mai a Leao. E Okafor...»

Visnadi, ospite in videocollegamento su Sky Sport 24, ha mosso una critica a Fonseca che potrebbe lasciare Leao in panchina per il big match Milan Napoli di domani.

VISNADI – «Non sono d’accordo sulla scelta di Leao, mi lascia perplesso rinunciare a Leao per scelta. Gli allenatori non puniscono mai. Qualcuno è arrivato a dire che Thiago Motta ha lasciato fuori Yildiz per punizione, ma non è cosi: chi ha utilizzato ha fatto meglio. Non credo che Fonseca vorrà punire Leao domani, ma non vorrei che fossero bastati quei due colpi di Okafor nell’ultima partita… Io a leao non rinuncerei mai, anche se non è in condizione».