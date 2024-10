Vinicius contro il caso razzismo del Bernabeu: «Mio sostegno ai giocatori del Barcellona. Non c’è posto per criminali»

Le parole di Vinicius Junior dopo il caso razzismo del Bernabeu durante il match contro il Barcellona: le sue parole a sostegno dei giocatori

Arrivate le dichiarazioni di Vinicius Junior dopo il caso degli insulti razzisti al Bernabeu ad alcuni giocatori del Barcellona. Il Real Madrid, prossimo avversario in Champions del Milan, ha perso il ‘clasico‘ per 4-0.

PAROLE – «Quello che è successo al Bernabéu con insulti razzisti è deplorevole. Non c’è posto per questi criminali nella nostra società. Tutto il mio sostegno a Lamine, Ansu e Raphinha. So che Madrid e la polizia faranno di tutto per identificare e punire i colpevoli».