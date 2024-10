Vicario manda Donnarumma in panchina: Spalletti conferma la scelta per Italia Israele

Vicario manda Donnarumma in panchina: l’ex portiere del Milan lascia spazio al portiere del Tottenham, Spalletti conferma la scelta per Italia Israele

Vicario titolare, Donnarumma in panchina. Il CT Spalletti ha confermato ufficialmente la scelta preannunciata ieri in conferenza stampa per Italia Israele.

Turno di riposo, quindi, per l’ex portiere del Milan che lascia i pali al portiere del Tottenham. Per Vicario sarà una partita speciale, visto che gioca ad Udine, sua città natale.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI ITALIA ISRAELE