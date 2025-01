Verona Udinese 0-0: i padroni di casa resistono in 10, pareggio al Bentegodi

Verona Udinese 0-0: la squadra di Zanetti resiste nonostante l’inferiorità numerica, punto prezioso in ottica salvezza

Gara a reti bianche quella andata in scena nell’anticipo serale della 19esima giornata tra Verona e Udinese. Ottima prova dei padroni di casa, che prima di Natale hanno perso 0-1 col Milan, ultima vittoria di Fonseca sulla panchina rossonera, che in 10 hanno saputo resistere portando a casa un punto prezioso in ottica salvezza.

L’ultimo sussulto lo regala Atta all’86’, lasciando partire un tiro potentissimo da fuori che si stampa sul montante superiore dopo il tocco di Montipò, miracoloso e decisivo.