Verona Milan, gioca Terracciano. E Reijnders cambia ruolo...

Verona Milan, gioca Terracciano e non Liberali. E Reijnders cambia ruolo… I dettagli sulla formazione ufficiale scelta da Fonseca

Fonseca ha fatto un solo cambiamento di formazione per Verona Milan rispetto alla partita col Genoa pareggiata per 0-0 domenica scorsa a San Siro.

In mezzo al campo, infatti, gioca Terracciano e non Liberali. E Reijnders va a ricoprire un nuovo ruolo da trequartista nel tridente a supporto di Abraham che stasera sostituisce Morata come centravanti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VERONA MILAN