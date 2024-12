Verona Milan, Fonseca gongola! Lui il migliore in campo, assist da fantascienza

Verona Milan, Fonseca si gode Fofana: il francese, autore di un assist da urlo per la rete di Reijnders, è stato il migliore in campo

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano in Fofana il migliore in campo della sfida vinta ieri sera dai rossoneri per 0-1 sul campo del Verona. L’ex Monaco è stato decisivo con un assist da urlo per la rete decisiva di Reijnders ad inizio secondo tempo:

PAROLE – «Altro assist da PlayStation. Stavolta per Reijnders. Pressato per non fargli giocare palla, dà ritmo e si fa vedere sempre. In mezzo guida lui».