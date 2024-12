Verona Milan, retroscena Maignan! Francese furioso con Marinelli: la ricostruzione

Verona Milan, clamoroso retroscena Maignan: il portiere si è lamentato a fine partita con l’arbitro Marinelli per alcuni cori razzisti

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, c’è un importante retroscena relativo alla partita di ieri sera tra Verona e Milan che riguarda Mike Maignan.

PAROLE – «L’arbitro Marinelli fischia la fine di Verona-Milan e a centro campo c’è agitazione. Mike Maignan, capitano del Milan, protesta. Presto si capisce: si lamentava per buu razzisti, sentiti dalla porta durante la partita, probabilmente nel secondo tempo. Lo speaker poco dopo ha chiesto dall’altoparlante di evitare manifestazioni di razzismo, annuncio accolto dallo stadio con i fischi. Le squadre, a quel punto, sono rientrate negli spogliatoi. Che cosa si è sentito dalla tribuna? Qualche insulto di stampo razzista sì, cori no… ma al Bentegodi, con la pista d’atletica, in tribuna non arrivano i suoni del campo. Se Maignan si è lamentato, deve evidentemente aver sentito qualcosa e la sua protesta richiama alla mente quanto successo nella scorsa stagione a Udine. Maignan segnalò all’arbitro buu razzisti, uscì dal campo e la partita si fermò per qualche minuto».