Verona Milan, Longo analizza: «Formazione? Per Fonseca scelte obbligate! Queste le sensazioni alla vigilia»

Verona Milan, Daniele Longo, noto giornalista, ha analizzato le possibili scelte di formazione di Fonseca: le parole

Dalle colonne di calciomercato.com, Daniele Longo ha analizzato così le scelte di formazione di Paulo Fonseca in vista di Verona–Milan:

PAROLE – «Le scelte sono quasi obbligate per Fonseca per quanto concerne il resto della formazione. Con la conferma di Jimenez, il reparto difensivo verrà completato da Emerson Royal, Gabbia e Thiaw. Fofana é chiamato agli straordinari in coppia con Reijnders in mediana, mentre – complice l’indisponibilità di Morata e la scelta di non puntare sul doppio attaccante – dovrebbe trovare spazio ancora una volta il giovane Mattia Liberali dietro Abraham, con Chukwueze a destra e Leao a sinistra. Panchina, almeno inizialmente, per Francesco Camarda».