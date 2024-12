Verona Milan, bocciatura pesante per Leao: questa la pagella!

Verona Milan, bocciatura pesante per Rafa Leao: questa la pagella del portoghese, uscito a fine primo tempo per infortunio

Le pagelle della Gazzetta dello Sport oggi in edicola indicano in Leao uno dei peggiori in campo della sfida vinta ieri sera dai rossoneri per 0-1 sul campo del Verona. L’ex Lille è uscito per infortunio verso gli ultimi minuti del primo tempo, ma fino a quel momento troppi errori tecnici e di scelta:

PAROLE – «Mezzora senza lasciare traccia, spesso accentrandosi senza costrutto. Poi alza bandiera bianca per un problema muscolare al flessore sinistro».