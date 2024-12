Verona Milan, 8 assenti sicuri per Fonseca: saltano il match del Bentegodi. La lunga lista dei giocatori rossoneri indisponibili

Il Milan che domani sera affronterà il Verona al Bentegodi nel match valido per la 17° giornata di Serie A sarà privo di ben 8 giocatori, di cui alcuni fondamentali per Fonseca.

L’allenatore, infatti, non avrà a disposizione Pulisic che si è fatto male con l’Atalanta, ma pure Loftus-Cheek che ha rimediato un infortunio contro la Stella Rossa in Champions League. Out pure Musah, Okafor e Morata. A queste assenze si aggiungono i lungodegenti Bennacer, Florenzi e Jovic.