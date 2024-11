Verona Inter , goleada nerazzurra: il resoconto del match delle 15:00. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio italiano

Nel primo match in programma della giornata numero 13 di Serie A l’Inter dilaga in casa dell’Hellas Verona. La partita disputata al Bentegodi, infatti, si è conclusa sul clamoroso risultato di 0-5.

Per i nerazzurri sono andati in gol Correa, due volte Thuram, De Vrij e Bisseck. La squadra allenata da Simone Inzaghi, dunque, conquista momentaneamente la prima posizione in classifica in attesa delle altre partite (Milan-Juventus alle 18:00).