Veretout Milan, il centrocampista è il PREFERITO di rossonero: perchè potrebbe ARRIVARE l’ex Roma

L’ex centrocampista della Roma piace molto a Fonseca e potrebbe diventare un valido rinforzo per l’organico del Milan

Secondo il giornalista Adammser, il Milan potrebbe tornare sul mercato per Jordan Veretout nel caso in cui uno tra Ismael Bennacer e Yacine Adli dovesse lasciare il club. Veretout, attualmente al Marsiglia, è un giocatore apprezzato da Paulo Fonseca, che lo ha già allenato con successo alla Roma.

Questa indiscrezione suggerisce che il Milan starebbe valutando diverse opzioni per rinforzare il centrocampo in caso di partenze. Veretout, con la sua esperienza e la sua conoscenza del gioco di Fonseca, potrebbe rappresentare una valida alternativa per i rossoneri.