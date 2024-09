Ventola: «A inizio stagione ho detto che il Milan avrebbe vinto lo SCUDETTO. Ma dopo 3 partite sono preoccupato…». L’analisi

Ventola a Viva El Futbol ha fatto un’analisi sul Milan che in 3 partite di campionato ha racimolato appena 2 partite ed è al centro di diverse critiche.

L’ANALISI – «A inizio stagione ho detto che il Milan avrebbe vinto lo scudetto. Dopo 3 partite sono preoccupato per la fase difensiva. Puoi prendere gli stessi gol tutte le domeniche? Comincia a diventare preoccupante la fase difensiva del Milan quando le domeniche prime hai avuto lo stesso problema, cioè che la marcatura arriva in ritardo e non segui la sovrapposizione. Gol fotocopia partita dopo partita… Resto sempre dell’idea che questa squadra con i giocatori che ha forse si deve mettere a 3 a centrocampo. Stravedo per Loftus Cheek e quindi lo metterei come interno di destra che si inserisce, come faceva con Pioli. La rosa è competitiva, manca l’attaccante. Okafor non mi dispiace, però come prima punta perde un po’. C’è da lavorare».