Venezia Como 2-2: pareggio pirotecnico al Penzo. Il resoconto del match

Venezia Como 2-2: al Penzo finisce in parità lo scontro salvezza tra gli uomini di Di Francesco e quelli guidati da Fabregas

Succede di tutto al Penzo, fra errori, eurogol e un meteo inclemente: alla fine Venezia e Como si dividono la posta e finisce 2-2. Un punto ad entrambe le squadre che smuovono quantomeno le rispettive classifiche, con annesse polemiche finali per il gol-partita allo scadere annullato a Nicolussi Caviglia.

Per i padroni di casa in rete Pohjanpalo e Oristanio, per gli uomini di Fabregas autorete di Candela e Belotti, accostato in passato anche al calciomercato Milan.