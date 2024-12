Van Basten esalta Reijnders: «E’ tra i migliori in circolazione, in campo è divertente e trasmette gioia». Le parole sul centrocampista

Van Basten alla Gazzetta dello Sport ha esaltato Reijnders per la stagione che sta disputando al Milan. Ecco le sue parole sul centrocampista.



VAN BASTEN SU REIJNDERS – «La sua esplosione per me è stata un po’ inaspettata perché all’AZ era abbastanza bravo, ma…senza esagerare. A Milano è arrivato a 25 anni, quindi già formato, e non credevo che potesse diventare così forte, fare così tanti progressi. In campo è divertente perché fa quello che pensa e trasmette gioia. Ogni tanto sbaglia, ma non ha paura e spesso gli riescono giocate incredibili. E’ tra i migliori centrocampisti del mondo? Si, è tra i più grandi in circolazione».