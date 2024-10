Valentini dice la sua su Theo: «Il giocatore mi piace ma manca sempre qualcosa. Va fuori di testa, eppure...»

Le parole di Antonello Valentini, ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Radio, riguardo Theo Hernandez e le sue ultime prestazioni

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l’opinionista Antonello Valentini ha rilasciato queste dichiarazioni su Theo Hernandez, decisivo in negativo in Fiorentina Milan.

PAROLE – «A me il giocatore piace, ha forza fisica, destrezza, però in effetti c’è sempre qualcosa che manca. È una delusione da questo punto di vista. Il peso della fascia di capitano dovrebbe tenerlo su un comportamento lineare, invece ogni tanto va fuori di testa, come a Firenze. Io però gli rinnoverei il contratto, ha grosse potenzialità».