Valentini Milan, il difensore è più LONTANO: un TOP CLUB di A in pole, tutti i dettagli

Valentini-Milan, il difensore centrale del Boca Juniors si allontana: Roma in pole per acquistarlo già in estate. I dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il calciomercato Milan potrebbe presto depennare dalla propria lista di obiettivi Nicolas Valentini, difensore centrale del Boca Juniors in scadenza di contratto a dicembre 2024 e accostato ai rossoneri nelle ultime settimane.

Sul ragazzo ci sarebbe ora in pole la Roma che starebbe lavorando con gli agenti, dopo averlo bloccato a parametro zero per gennaio, per anticiparne l’arrivo già in estate. Prossimi giorni decisivi in questo senso.