Ultim’ora Milan, buone notizie su Pulisic: Conceicao può schierarlo contro il Girona?

Ultim’ora Milan, Christian Pulisic sarà a disposizione stasera per il match di Champions League. Svelato il possibile utilizzo

Arrivano ottime notizie in casa Milan, Christian Pulisic è recuperato per il match di Champions League. Lo statunitense andrà in panchina in quel di San Siro nel match contro il Girona.

Difficilmente Conceicao lo rischierà, potrebbe in extremis mandarlo in campo a gara in corso.

