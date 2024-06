Ugarte Milan: un club di Premier League in POLE, l’IDEA del Psg è ben precisa

Solo un anno dopo il suo arrivo, Manuel Ugarte potrebbe già lasciare il PSG. Il difensore piace al Milan, un club in pole

Futuro da definire per Ugarte. È in questo contesto che il Manchester United ha fatto una prima offerta, rifiutata dal PSG.

Secondo ESPN Uruguay, resta comunque molto vicino al club inglese. Anche il calciomercato Milan, Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Atletico Madrid seguono con attenzione agli sviluppi con Diego Simeone che ha già presentato al giocatore il suo progetto, come vuole utilizzarlo. Ma questi ultimi club non hanno i mezzi per pagare 60 milioni di euro.