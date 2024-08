Ugarte Milan: il FUTURO resta incerto, la RIVALE dei rossoneri si RITIRA dalla trattativa

Tra i nomi accostati al calciomercato Milan c’è quello di Ugarte. Per i rossoneri in tal senso c’è una rivale in meno

Secondo The Athletic, il Manchester United ha ora deciso di abbandonare la pista di Manuel Ugarte e preferisce rivolgersi ad altri candidati, nella ricerca di un nuovo centrocampista. Il Manchester United, infatti, non ha intenzione di pagare i 60 milioni di euro richiesti dal Paris Saint-Germain per raggiungere un accordo. Le discussioni tra la Premier League e le loro controparti in Ligue 1 si sono raffreddate poiché i Red Devils non intendono aspettare fino alla fine della finestra di mercato per ingaggiare un nuovo rinforzo a centrocampo.