Nazionali Milan, Bennacer DOMINA a centrocampo in Uganda Algeria: la prestazione del rossonero

Uganda Algeria 1-2, Bennacer DOMINA a centrocampo: la prestazione del rossonero nel match di qualificazione ai Mondiali

Il centrocampista del Milan Bennacer sorride con la sua Algeria. Vittoria per 1-2 contro l’Uganda e una prestazione decisamente positiva per il centrocampista rosonero.

Il match valevole per la qualificazione dei Mondiali 2026, ha permesso a Bennacer e compagni di salire in testa al proprio girone. 85 minuti in campo per il rossonero nella sfida odierna: Ismael sarà uno dei leader nella prossima stagione.