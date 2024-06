Tutti i convocati del Milan per Euro 2024. Ecco quali sono i giocatori rossoneri che prenderanno parte alla competizione europea

Sta finalmente per arrivare la competizione più importante dell’estate per le Nazionali europee. Euro 2024 infatti è ormai a poche ore dal suo principio, con tantissime Nazionali coinvolte e molte di loro considerate fortemente favorite – come Francia e Inghilterra – nell’ambito delle quote europei 2024.

Tra le tante squadre che hanno contribuito a formare le rose delle Nazionali degli Europei c’è comprensibilmente il Milan, uno dei club più importanti in tutto il mondo e, ovviamente, in Italia. Il club rossonero infatti ha fornito alle Nazionali molti giocatori di qualità in vista della competizione continentale per rappresentative di ogni Paese.

Ecco la lista di tutti i convocati del Milan per gli Europei del 2024

In particolare e nello specifico, i convocati del Milan che ritroveremo anche a Euro 2024 sono 8. Anche in questo caso, come per molte squadre di alto livello, sarà la Francia a beneficiare fortemente dei giocatori del Milan. I transalpini potranno infatti utilizzare il portiere Mike Maignan, il terzino sinistro Theo Hernandez e l’attaccante Olivier Giroud, anche se il calciatore ex Arsenal e Chelsea di fatto da fine mese sarà da considerare non più rossonero.

Gli altri convocati del Milan fanno parte invece singolarmente di ogni Nazionale. A proposito di partenti, questo sarà l’ultimo Europeo da giocatore del Milan di Simon Kjaer, che a fine mese lascerà ufficialmente i rossoneri ma, nel frattempo, sarà impegnato con la Danimarca all’interno della competizione. Un altro giocatore che proverà a farsi notare a Euro 2024 è Luka Jovic: l’attaccante, autore di alcuni gol molto pesanti in stagione, cercherà di aiutare la sua Serbia a superare quantomeno la fase a gironi.

Anche l’Olanda potrà contare su un giocatore del Milan. Si tratta del centrocampista Tijani Reijnders, autore di una buona stagione con il club rossonero. Viste le pesantissime assenze a centrocampo per Koeman, che dovrà fare a meno di De Jong, De Roon e Koopmeiners, Reijnders si candida come il faro del gioco per la Nazionale oranje. Per la Svizzera, invece, sarà Noah Okafor a rappresentare i colleghi e i colori rossoneri, cercando di trascinare la Nazionale elvetica.

Infine, uno dei protagonisti più importanti dell’Europeo potrebbe essere Rafael Leao. In un Portogallo che rischia di rimanere orfano della leadership di Cristiano Ronaldo, presumibilmente all’ultimo Europeo della sua carriera, Leao potrebbe prendere in mano la squadra lusitana con qualità e attenzione, al fine di proporsi come uno dei giocatori più decisivi dell’Europeo. I tifosi portoghesi e non solo si aspettano tantissimo da Leao, che dovrà confermare la sua qualità offensiva soprattutto nelle partite che contano di più.

In effetti, il Milan è una delle squadre meglio rappresentate di Euro 2024, tanto è vero che tutte le Nazionali che possono vantare calciatori dei rossoneri sono altamente competitive, anche e soprattutto per la vittoria finale della competizione. Ovviamente i francesi possono essere considerati particolarmente favoriti e proprio i tre tenori rossoneri potrebbero risultare decisivi, andando a creare una connection importantissima al fine di arrivare ad alzare la coppa alla fine della competizione.