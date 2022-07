Tommaso Turci, ex portiere di Sampdoria ed Udinese, ha indicato in Mike Maignan il portiere più forte dello scorso campionato di Serie A

Intervenuto a TMW Radio, Tommaso Turci ha dichiarato:

«Maignan in assoluto, perché è stato la sorpresa. Vicario lo ritengo il secondo migliore numero uno, il terzo non saprei non ho visto nessuna sorpresa».