Tudor Milan, spunta il DETTAGLIO sul contratto del croato! Firmerebbe a QUESTE condizioni

Tudor-Milan, spunta il dettaglio sul contratto del croato: contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di Champions

Come riferito da Daniele Longo, il Milan starebbe vagliando vari nomi per l’eventuale post Fonseca. Il preferito di Zlatan Ibrahimovic è senza dubbio Igor Tudor, ex tecnico della Lazio.

PAROLE – «Ibra tiene in considerazione anche il profilo di Tudor. Lo stima molto sia per il suo carattere forte che per la capacità di far giocare bene le sue squadre. Igor dovrebbe accettare anche un contratto fino a giugno con opzione ed è il candidato che costa meno d’ingaggio».