Trindade Milan, SVOLTA nel futuro del brasiliano! Potrebbe succedere a breve: i dettagli e le ultime sul futuro

L’edizione odierna di Tuttosport ha svelato aggiornamenti molto importanti sul fronte André Trindade, centrocampista che il Milan ha messo nel mirino come possibile rinforzo per la propria mediana.

Stando a quanto si apprende il brasiliano piace molto alla dirigenza, concentrata però in primo luogo sull’affare Fofana: dovesse andare in porto il tentativo in atto per il francese decadrebbe automaticamente questa pista.