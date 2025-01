Trincao Milan, Mendes continua a proporlo ai rossoneri! Prezzo fissato ma c’è un ostacolo da superare. Ecco quale

Trincao Milan, Jorge Mendes continua a proporre il calciatore ai rossoneri: l’ostacolo è la recompra a favore del Barcellona

Come riportato da calciomercato.com, Jorge Mendes continua a proporre al calciomercato Milan il profilo di Trincao dello Sporting Lisbona.

PAROLE – «Il suo contratto è in scadenza nel 2026, per portarlo via da Lisbona servono oltre 20 milioni di euro, ma solo la metà finirà nella casse dello Sporting. Il Barcellona, che nel 2022 lo ha ceduto ai biancoverdi allenati ora da Rui Borges, ha il 50% sulla futura rivendita e ha inserito nel contratto di cessione una clausola che gli dà la possibilità di riacquistare Trincao nel giugno 2026 per 25 milioni di euro. Il Milan al momento lavora su più tavoli, l’obiettivo prima di tutto è cedere, per poi inserire nuovi volti nel reparto offensivo».