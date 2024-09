Trevisani RIMANDA ANCORA il Milan: «Farà FATICA se continuerà a fare QUESTA COSA!». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Le parole di Riccardo Trevisani a Pressing sullo stato di forma del Milan. Le sue parole hanno alimentato polemica tra gli appassionati.

TREVISANI SUL MILAN – «Secondo me continuando a giocare in questo modo, con il Lecce che per 38 minuti è stato superiore ai rossoneri, cioè fino al fallo su Leao da cui poi è nato il bel gol di Morata, quindi con quattro punte e con il solo Fofana in mezzo al campo a coprire i buchi, per me farà fatica, soprattutto martedì contro il Bayer Leverkusen».