Trevisani sulla lotta scudetto: «Questa squadra sta diventando COMPETITIVA, ha un grande allenatore». Le dichiarazioni

Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Sportmediaset XXL sulla stagione della nuova Juventus di Thiago Motta. Secondo lui i bianconeri potranno lottare per lo scudetto con l’Inter di Inzaghi e il Milan di Fonseca.

PAROLE – «Questa Juventus lotterà per lo scudetto perché Thiago Motta per me è un grande allenatore e perché la squadra che Cristiano Giuntoli sta costruendo può diventare davvero competitiva».