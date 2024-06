Trevisani DIFENDE Leao: «Lui lo specchietto per le allodole, perché ce l’avete tutti con lui?!»

Il giornalista Riccardo Trevisani si è espresso così sulle critiche ricevute dall’attaccante del Milan Rafael Leao anche col Portogallo

Intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani si sofferma sulle eccessive critiche ricevute da Rafael Leao dopo la sua gara d’esordio ad Euro2024 con il Portogallo, prendendo le parti dell’attaccante del Milan.

LE CRITICHE – «Io sono molto in disaccordo su tutti i giudizi che ho letto sulla sua prestazione. Per me il Portogallo per mezzora ha campato addosso a Leao, nonostante giochi praticamente in 10 uomini. Tutte le sue incursioni, gli uno contro uno… Quando ha fatto la simulazione più brutta della storia delle simulazioni e ha preso il giallo si è un po’ ammuffito, intristito, inviperito. E ha perso tempo e modo. Ma non ha per nulla fatto una partita peggiore del 90% dei suoi compagni. Il Portogallo ha tenuto la palla sterilmente e Leao non ha fatto una brutta partita. Deve fare molto di più, però è un ottimo specchietto per le allodole per non dire che Ronaldo sui tagli non è più veloce come prima e prende palo su colpo di testa perché non ha più lo stesso tempo sulla palla che aveva a 30 anni».

TUTTI CONTRO LEAO – «Perché lui sì e gli altri sono tutti bravi? Perché sempre Leao? Perché ce l’avete tutti con Leao? Perché sapete che è talmente più forte che se non sfascia la partita tutte le volte è una s**a. No! Ho una sorta di protezione perché è un bersaglio continuo di tutti e lo è stato da quando è arrivato, non da quando ha la 10 e i 7 milioni di ingaggio».