Traorè piano B del Milan? La risposta di Galli

Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha commentato il possibile arrivo in rossonero di Traorè, centrocampista offensivo del Sassuolo

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Galli ha parlato di Traorè:

«Sarà un colpo. Se avessi 25 milioni da investire per un profilo giovane ma già pronto per un club come il Milan, li spenderei senz’altro per Traore. Anche perché è un profilo che si sposa perfettamente con la filosofia del club, in Italia non ci sono molte società che investono sui giovani di talento per vincere. Senza voler mancare di rispetto a nessuno, dico che in Italia oggi Gazidis è il miglior manager dal punto di vista societario: in quattro anni lui e la proprietà hanno risanato i conti del Milan, riportandolo a vincere lo scudetto».

